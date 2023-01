Palermo, Corini: “Contento del ritiro, test importante svolto al meglio”

"Volevo rivolgere un pensiero ai ragazzi che hanno scelto di fare un percorso diverso"

2' DI LETTURA

Al termine del ritiro a Roma svolto dal Palermo dal 3 al 7 gennaio, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini ha fatto un bilancio di fine preparazione prima di fare rientro nel capoluogo siciliano. Queste le dichiarazioni dell’allenatore di Bangolo Mella: “Sono contento di questo ritiro, i ragazzi si sono fatti trovare pronti. Avevano un lavoro da svolgere a casa durante le vacanze e l’hanno svolto bene quindi abbiamo lavorato con grande intensità e applicazione. Sono molto contento di questo”.

Il ritiro capitolino dei rosa si è concluso con un’amichevole contro la Viterbese Primavera: “Il test era importante per dare minutaggio ai ragazzi, era da un paio di settimane che non si giocava una partita. L’abbiamo giocata bene, abbiamo fatto ottime cose e segnato gol. È sempre importante farli, poi abbiamo fatto anche un’ottima fase difensiva dunque un test svolto nella maniera migliore. Avevo chiesto grande applicazione e c’è stata. I due ragazzi che avevano questo problema legato al Covid si sono negativizzati e sono tornati a disposizione. Hanno comunque lavorato nella loro camera ma siamo felici di averli recuperati nella settimana prima della sfida contro il Perugia”.

“Volevo rivolgere un pensiero ai ragazzi che hanno scelto di fare un percorso diverso – prosegue Corini ai microfoni del club rosanero -. Per me erano professionisti esemplari, ragazzi straordinari con valori morali importantissimi. Auguro loro il meglio perché qua si sono sempre applicati tantissimo. Giovedì sera siamo andati a cena, è importante ritrovarsi in un contesto anche diverso da quello professionale. I ragazzi erano coinvolti e si sono divertiti, è stato piacevole stare insieme e fare questa cena di gruppo che secondo me alimenta delle connessioni tra loro. Da lunedì si comincia a lavorare con grande intensità sul Perugia, già questa settimana abbiamo lavorato su qualche tema importante. Abbiamo voglia di ripartire e di farlo al meglio. Vogliamo ricominciare con un’inerzia positiva contro un avversario difficile, che viene da due vittorie consecutive e con un bravissimo allenatore. Sappiamo le insidie ma stiamo lavorando al meglio e questo mi dà fiducia per riprendere alla grande”.

SU VIALLI

L’allenatore dei rosanero ha lasciato anche un messaggio di cordoglio per la recente scomparsa di Gianluca Vialli: “È stato un grande calciatore, professionista esemplare, leader vero di quelli che si assumevano le responsabilità anche fuori dal campo. Lo è stato da allenatore, da dirigente lo è stato anche nella malattia che ha affrontato con grande forza. Penso che aver visto quell’abbraccio tra lui e Mancini all’Europeo sia stato qualcosa di straordinario. È un ragazzo che lascia un grandissimo ricordo e quando questo succede per me vuol dire che è stato veramente un uomo importante con valori altrettanto importanti. Rivolgo le mie condoglianze alla famiglia e dico anche che Gianluca ha lasciato un grande ricordo tra tutti noi”.