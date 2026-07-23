 Corsa contro il tempo per il restyling dello stadio Barbera di Palermo
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Palermo, corsa contro il tempo per il restyling dello stadio Barbera

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Il nodo dei fondi e la scadenza imminente del 31 luglio
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PALERMO – Passaggio cruciale per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera di Palermo. La conferenza di servizi decisoria si è conclusa oggi con esito positivo, ma il via libera definitivo resta legato a un nodo finanziario da sciogliere entro domani.

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Il Comune ha infatti comunicato ufficialmente al Palermo calcio che il proseguimento dell’iter è subordinato al reperimento dell’intera quota di finanziamento pubblico di 30 milioni di euro prevista nel Piano economico finanziario (Pef). La società rosanero, che aveva espresso riserve sulla copertura tempestiva di tali risorse, avrà ora tempo fino a domani per sciogliere ogni dubbio e confermare la disponibilità dei fondi.

La scadenza è tassativa, poiché il Consiglio comunale deve approvare il progetto entro il termine perentorio del 31 luglio 2026, fissato da Uefa e Figc. Il mancato rispetto di questo cronoprogramma comporterebbe l’irricevibilità della proposta deliberativa, compromettendo definitivamente la candidatura dello stadio Barbera e della città di Palermo per i campionati di calcio Euro 2032. 

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