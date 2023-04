Palermo-Cosenza, Corini: “Ci teniamo stretto questo punto”

"I play-off sono un sogno, un’ambizione per noi e ci proveremo fino alla fine a raggiungerli”

PALERMO – E’ terminata a reti inviolate la gara del “Barbera” tra Palermo e Cosenza. Al termine della sfida, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match: “E’ stata una partita dove sapevamo di affrontare una squadra in salute. Ci abbiamo provato, ma non abbiamo mai finalizzato nel primo tempo. Nella ripresa la gara era più aperta, ma è venuto fuori questo pareggio che dobbiamo accettare. E’ un momento in cui stiamo recuperando dei giocatori dopo alcuni problemi fisici. Siamo leggermente in ritardo, abbiamo alzato il livello delle aspettative e siamo lì. Ritengo che il pareggio sia comunque il risultato più giusto”.

“Stiamo recuperando difensori che non sono in condizioni ottimali – prosegue Corini -. Volevo mettere un po’ più in sicurezza la difesa e scalare la partita piano piano. In questo momento del campionato è anche giusto provare così, abbiamo costruito alcune azioni importanti. Un punto è meglio che zero, ma per prenderne tre devi comunque rischiare qualcosa. E’ importante capire che la ripresa di condizioni di tanti giocatori incide nel percorso. Questa squadra è consapevole del percorso di quest’anno, volevamo risvegliare anche il pubblico che ci ha sempre sostenuto. I play-off sono un sogno, un’ambizione per noi e ci proveremo fino alla fine a raggiungerli”.

“Se ho parlato del Cosenza in un certo modo c’è un motivo. Ho fatto i complimenti a Viali per quello che sta facendo. Ha vinto tre partite di fila anche contro squadre importanti e questo giustifica la gara vista questa sera. Ci teniamo stretto questo punto di oggi”, conclude l’allenatore dei rosanero.