Palermo-Cosenza, Di Mariano: “Avrei preferito portare a casa la vittoria”

L'autore del gol: "Sul rinnovo il mio procuratore sta parlando con la società"

“Un’emozione bellissima segnare davanti al nostro pubblico, specialmente per me. Oggi avrei preferito portare la vittoria a casa, ma l’atteggiamento è stato quello giusto. Sul rinnovo la società e il mio procuratore ne stanno parlando, io sono molto fiducioso”. Così Francesco Di Mariano ha commentato il pareggio per 1-1 arrivato in casa contro il Cosenza in conferenza stampa post partita.

“Il gol lo dedico a mia moglie che ieri ha compiuto gli anni – prosegue l’autore del gol del pari -. La Serie B è difficilissima e lo sappiamo, i primi minuti ci è mancato solo il gol. Abbiamo avuto alcune occasioni nitide. Poi loro hanno trovato il vantaggio ed è cambiata l’inerzia della gara. L’anno scorso magari l’avremmo persa, quest’anno invece l’abbiamo ripresa”.

“Gli ultimi due anni mi sono messo in un’altra veste, giocavo fuori ruolo mentre io ho sempre fatto l’esterno d’attacco. Mi sono sempre messo a disposizione senza problemi. Soprattutto se un allenatore te lo chiedo. Quest’anno sono tornato nel mio ruolo, magari le mie caratteristiche possono risaltare un po’ di più ma deve essere un impegno di squadra. Il mister ci chiede di giocare vicino la punta e di fare anche la fase difensiva”, ha aggiunto Di Mariano.

“Il gol mi ha fatto bene, ma non penso allo spazio in campo perché quello me lo devo meritare io. Sono quasi 10 anni che faccio questo campionato e non mi era mai capitato di non segnare in una stagione. Poi gli infortuni mi hanno un po’ condizionato. Questo gol sicuramente è importante e spero di farne altri”, ha concluso l’attaccante del Palermo.