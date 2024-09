Palermo-Cosenza, Dionisi: “Volevamo vincere, non siamo felici del risultato”

Il tecnico: "Ci mancano i due punti per quello che abbiamo creato"

“Credo sia importante avere una rosa con giocatori bravi. Oggi la squadra ha girato, potevamo sicuramente creare ancora più occasioni nel primo tempo, ma è difficile creare così tanto in tutte le partite. Nonostante questo l’abbiamo ripresa e abbiamo avuto le occasioni per vincerla, dobbiamo migliorare ma la prestazione è stata positiva”. Queste le prime parole di Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro il Cosenza.

“Oggi la partita è stata offensiva, parlano i numeri anche se quest’ultimi non spiegano la gara. Loro ne hanno creato poche e sono stati bravi. Abbiamo creato tanto, il rammarico non è aver pareggiato nel primo tempo o non essere passati in vantaggio noi – spiega il tecnico -. Dobbiamo assumerci comunque la responsabilità di tutto. Abbiamo dimostrato di avere un’identità difensiva, fermo restando che dobbiamo rispettare gli avversari. Non siamo contenti del risultato perché volevamo la vittoria. Dobbiamo pure essere consapevoli che la prestazione sta crescendo, poi può non bastare questo”.

“Se analizzo la rimessa, devo parlare anche del fato che gliela abbiamo regalata questa rimessa. Sulla rimessa siamo stati un po’ passivi rispetto ad essere più aggressivi. Poi però abbiamo fatto gol noi da una rimessa. Mi faceva più arrabbiare il fatto aver concesso una rimessa negli ultimi minuti di gioco. Dobbiamo comunque guardare tutta la prestazione”, ha detto Dionisi sul gol subito.

“Quello che non mi ha fatto impazzire era quello che ci concedevano loro e il fatto che abbiamo fatto solo quello. Dovevamo giocare in avanti a costo di perdere qualche pallone in più. L’avevamo preparata per andare in avanti di più – ha ammesso il tecnico -. Ero sicuro che nel secondo tempo ci avrebbero concesso di più, infatti poi abbiamo alzato il baricentro. Dovevamo forzare qualche giocata in più e avremmo creato ancora meglio soprattutto nel primo tempo”.

“Rispetto tutte le opinioni, basta guardare i dati. Questa è stata una partita vera e intensa per la categoria e per il momento. Ci mancano a noi i due punti per quello che abbiamo creato. Però siamo passati in svantaggio, averla ripresa è la nota positiva”, ha concluso l’allenatore dei rosanero.