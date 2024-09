Palermo, crolla parte di un balcone in un palazzo di via Mariano Stabile

Il cedimento nella notte, per fortuna in assenza di passanti

PALERMO – Parte di un balcone di un palazzo storico a Palermo è crollato la scorsa notte in via Mariano Stabile all’angolo con via Ruggero Settimo. Fortunatamente in quel momento non c’erano persone e non si registrano feriti. Il blocco di muratura era molto pesante e avrebbe potuto provocare danni seri se avesse colpito qualche passante.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il balcone. Sono in corso le verifiche da parte della polizia municipale per chiedere ai proprietari i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del prospetto.