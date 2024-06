Palermo, cumuli di rifiuti a fuoco: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Dati alle fiamme anche le sterpaglie

PALERMO – Nella notte, a Palermo, sono stati incendiati diversi cumuli di rifiuti. I roghi sono stati appiccati in largo Entella, in via Beato Angelico e via Silvestri.

I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere le fiamme ed evitare che i roghi si propagassero alle auto parcheggiate.

In alcune zone di Palermo, soprattutto in periferie come in via Messina Marine, ma anche in centro come a Ballarò, ci sono cumuli di spazzatura non raccolta.

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche nello spegnimento di incendi di sterpaglie in via Sarullo e via Alla Falconara.