Palermo, cumuli di rifiuti dopo Pasqua e Pasquetta: la Rap corre ai ripari

Gli interventi rione per rione

PALERMO – Cumuli di rifiuti e cassonetti strabordanti dopo Pasqua e Pasuetta. La Rap corre a ripari e comunica in una nota gli interventi straordinari che sta mettendo in campo per recuperare sul rallentamento della raccolta che si è registrato in questi giorni.

“Durante le festività pasquali – scrive l’azienda – i servizi di raccolta dei rifiuti sono stati effettuati, esclusivamente con la presenza del personale precettato pari al 50%, così come previsto dal contratto di servizio e così come prevede la norma e non vi è stata quest’anno nessuna adesione volontaria da parte delle maestranze. Quanto sopra ha provocato in alcune vie della città dei rallentamenti sui servizi di svuotamento cassonetti. L’azienda da subito ha schierato, in aggiunta ai quotidiani itinerari da compattatore, tre squadre dedicate per intervenire sulle postazioni più critiche. In particolare, le stesse, con al seguito pala meccanica e compattatore, stanno intervenendo, seguendo un cronoprogramma preciso, in tutti i tre turni di raccolta (antimeridiano, pomeridiano e notturno)”.

L’area di via Galletti ripulita dopo l’intervento Rap

Nello specifico in antimeridiano e pomeridiano:

Una prima squadra sta intervenendo in via dell’Olimpo, viale Strasburgo (mercatone), via Lanza di Scalea, via Antigone, piazza Contardo Ferrini, via Sant’Ernesto; via Padre La Nuza (Villaggio Ruffini; Pallavicino).

A seguire, sempre la stessa squadra interverrà in 3 strade della Marinella (via Giovanni Papini, via Salgari e via Collodi). Da definire inoltre, due postazioni viale Leonardo da Vinci, via San Lorenzo, via Tommaso Natale e via Brunelleschi e Zen e via Mimì Lazzaro.

Una seconda squadra sta intervenendo in via Ciaculli, via Croceverde Giardini, via Galletti, via Li Gotti, via Padre Kolbe, via Messina Marine altezza bivio,via Zucchetto e via Cristodulo.

A seguire in programma via Villagrazia alta; nel quartiere Bonagia in via Di Vittorio, via A. Francia, via Li Puma.

La terza squadra si dedicherà al quartiere Bonagia e a via S.Latteri.

In turno notturno si interverrà per definire itinerario Oreto vecchia (traverse), il quartiere Albergheria; viale Michelangelo, zona Titone, zona Perpignano, zona Libero Grassi, zona Pitrè bassa; zona Zisa; zona Ruggero Marturano.

Via Laudicina prima dell’intervento Rap

“Si ricorda ai cittadini – continua la nota della Rap – come previsto dal regolamento comunale, che i conferimenti nei cassonetti devono avvenire esclusivamente nelle ore pomeridiane: dalle ore 18 alle ore 22 di ogni giorno ed è vietato il conferimento nei giorni festivi e domenicali. Il rallentamento sul recupero di alcuni itinerari, che prevede almeno una settimana di attività straordinaria, è stato legato ad una concomitanza di fattori: la presenza ridotta del personale, la grande quantità di rifiuti indifferenziati conferiti per le feste, molti dei quali costituiscono veri e propri abbandoni su strada (vedi Albergheria, via Galletti, via Altofonte, viale Regione Siciliana), via Messina Marina, via Tommaso Natale) nonostante ci fosse il divieto di conferimento.

Via Laudicina dopo l’intervento Rap

Qualora i cittadini volessero disfarsi dei propri ingombranti, anziché lasciarli agli angoli di strada o in prossimità di cestini gettacarte o in prossimità dei cassonetti, arrecando nocumento al servizio e all’ambiente, possono gratuitamente contattare il numero verde della RAP 800237713 per richiedere il ritiro a domicilio presso la propria abitazione. Diversamente i cittadini possono usufruire dei Centri Comunali di Raccolta dislocati in città (Lennon, Oreto, Minutilla, Basile, Picciotti, Pace; Nicoletti (temporaneamente chiuso).

Per verificare il Centro Comunale di Raccolta più vicino alla propria abitazione, gli orari di apertura e cosa poter conferire, si può consultare il sito istituzionale della RAP: www.rapspa.it