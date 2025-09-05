Palermo, diagnosticato un caso di West Nile: positivo un trentenne

Trasferito nel reparto di Malattie infettive del Policlinico "Paolo Giaccone"

PALERMO – Un uomo di 30 anni, di Palermo, ma che abita a Voghera dove lavora, è risultato positivo al virus West Nile. L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia ieri sera con febbre e astenia e l’equipe medica ha intuito potesse avere contratto il virus della febbre del Nilo e ha fatto svolgere gli esami sul sangue in laboratorio.

West nile: la conferma

L’esame è risultato positivo. La conferma è arrivata oggi dal laboratorio del Policlinico palermitano. Il paziente è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive del Policlinico “Paolo Giaccone”.