Palermo, domani contro il Messina col lutto al braccio

Il club rosanero di viale del Fante ha inoltrato una richiesta formale alla Lega Pro

PALERMO – La morte di Maurizio Zamparini ha lasciato tristezza in tutto il calcio italiano e non solo. Il club rosanero di viale del Fante, a tal proposito, ha inoltrato una richiesta formale alla Lega Pro per giocare con il lutto al braccio in occasione della sfida di domani alle ore 18.00, al “Barbera”, che vedrà il Palermo impegnato nel derby contro il Messina. La gara è valida per il recupero della seconda giornata di ritorno del girone C del campionato di Serie C.

“La Lega Pro e il presidente Francesco Ghirelli – si legge in una nota – esprimono le più sentite condoglianze ai familiari di Maurizio Zamparini, ex Presidente di Palermo e Venezia venuto a mancare nella notte all’età di 80 anni. L’imprenditore friulano, alla guida del Palermo, ottenne la qualificazione in Coppa Uefa e la finale di Coppa Italia lanciando grandi calciatori come Cavani, Amauri, Dybala e Pastore”.