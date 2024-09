Palermo, domenica 22 il ‘Car free day’: via libertà vietata alle auto

Cambia la circolazione in una delle vie centrali della città

PALERMO – Car Free day: domenica 22 settembre un lungo tratto di via Libertà sarà chiuso alle auto per promuovere la mobilità sostenibile.

Dal 16 al 22 settembre si celebra la Settimana Europea della Mobilità, istituita dalla Commissione Europea sin dal 2002, per promuovere la mobilità urbana sostenibile e che, come ogni anno, termina con un Car-Free Day il 22 settembre.

Il Comune di Palermo ha aderito all’iniziativa il cui tema dell’anno è “Shared Public Space” ovvero la condivisione degli spazi pubblici, e insieme ad altre realtà legate alla cultura della mobilità sostenibile ha organizzato alcune iniziative, come riportate nel programma allegato.

In particolare, per celebrare la giornata conclusiva domenica 22 settembre 2024, al termine dello svolgimento della manifestazione “14° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto, la Via della Libertà dalle 13:00 alle 19:00 continuerà a essere chiusa al traffico veicolare e aperta ai pedoni, ai velocipedi e ai cicli, nel tratto compreso tra Piazza Mordini/Crispi (escluse) e Piazza R. Settimo /Castelnuovo.

Cosa breve l’ordinanza emanata dal Comune:

Per la carreggiata centrale – chiusura al transito veicolare, escluso cicli e velocipedi, dalle ore 13.00 alle ore 19.00; per le carreggiate laterali — divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 13.00 alle ore 19.00 sul lato dx rispetto al senso di marcia. Il tratto di strada chiuso alla circolazione veicolare sarà controllato dalla polizia ,unicipale e sarà consentito il transito negli attraversamenti di Via Archimede/Via Siracusa, sotto stretta sorveglianza della polizia municipale.

I mezzi pubblici di trasporto, A.M.A.T. ed i mezzi di trasporto extraurbano, modificheranno ove necessario i percorsi delle linee di trasporto pubblico ed extraurbano durante il periodo della manifestazione in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie interessate.

“La mobilità sostenibile pedonale e ciclabile è una componente importante dell’agenda politica di questa amministrazione, come dimostra l’approvazione dello studio di fattibilità di 80 nuovi chilometri di ciclovie (di cui i primi 28 in corso di realizzazione con fondi PNRR), il progetto e la prossima realizzazione di una ciclovia in via Roma e l’appostamento di risorse in bilancio per la manutenzione delle ciclovie esistenti“, hanno dichiarato il sindaco Lagalla e l’assessore Carta.

“Inoltre si è appena concluso l’iter per la ricomposizione della Consulta della Bicicletta che sarà convocata nei prossimi giorni per riavviare un proficuo confronto di diagnosi e proposte per promuovere la mobilità ciclabile a Palermo. Per noi la mobilità sostenibile non è solo un impegno ecologico e una convinta innovazione della mobilità, ma è un vero e proprio progetto di città, come descritto e cristallizzato nelle Direttive Generali del nuovo Piano Urbanistico Generale approvate dalla Giunta nel dicembre “.