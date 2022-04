Comunali 2022, la candidata Donato farà l”Acchianata’ a Santa Rosalia

L'appuntamento dei candidati e dei sostenitori è fissato per domenica 10 aprile

PALERMO – La griglia dei candidati a sindaco per le prossime comunali di Palermo non è ancora completa ma l’europarlamentare Francesca Donato, che da tempo ha lanciato la sua corsa a Palazzo delle Aquile, insieme ai suoi candidati al consiglio comunale della lista ‘Rinascita Palermo’ sarà protagonista domenica prossima di un omaggio alla Patrona della Città, santa Rosalia, con tanto di tradizionale ‘acchianata’.

“La politica – spiega la deputata europea – deve tornare ad essere specchio della comunità. In un momento così difficile per la città e per il mondo credo che sia indispensabile trovare unità aggregandosi attorno a quel sistema valoriale che ha unito e reso forte Palermo nella sua storia”.

La candidata a sindaco però precisa: “la nostra non è una iniziativa elettorale ma è un modo per far conoscere alla città non solo i nostri programmi ma anche la nostra identità”.

L’appuntamento dei candidati e dei sostenitori di Francesca Donato è fissato per domenica 10 aprile alle ore 9 in largo A. Sellerio ai piedi della cosiddetta Scala vecchia di Monte Pellegrino.