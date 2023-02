Le indagini sono condotte dalla polizia

Una giovane è stata aggredita e derubata la notte scorsa in via Maqueda a Palermo mentre stava tornando a casa nella zona dell’isola pedonale quando è stata affianca da due giovani a bordo di uno scooter che le hanno portato via la borsa e il cellulare.

Le indagini sono condotte dalla polizia che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.