Palermo, droga nascosta in una scopa elettrica: arrestato 36enne

L'operazione degli agenti del commissariato Brancaccio

PALERMO – Gli agenti della polizia del Commissariato di “Brancaccio”, hanno arrestato G.G., 36enne di Bagheria, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Nell’abitazione di villeggiatura dell’uomo, grazie al cane King, gli agenti in una scopa elettrica del ripostiglio hanno trovato una busta trasparente con 105 dosi di crack per un totale di 21 grammi e 5 ovuli di cocaina per un totale di 57,8 grammi.

In casa c’erano anche un rotolo di carta stagnola ed un bilancino di precisione. I poliziotti hanno rinvenuto anche una pistola tipo Glock 8 mm insieme a due munizioni, tutte avvolte in uno strofinaccio occultato sotto un recipiente dell’acqua. Il gip ha convalidato l’arresto.