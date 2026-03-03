Palermo, due arresti per resistenza in via Dante e viale Di Vittorio

Gli interventi dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno eseguito, in due distinti interventi, due arresti in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio è avvenuto in via Dante, dove i militari hanno notato un 42enne pregiudicato, nei pressi di una rivendita di tabacchi che, alla vista della pattuglia, si è coperto parzialmente il volto.

Sottoposto a un controllo è risultato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Quando ha compreso che i carabinieri stavano procedendo è andato in escandescenza aggredendo e spintonando i militari nel tentativo di fuggire. L’uomo è stato però immediatamente bloccato e arrestato.

Il secondo intervento si è verificato in viale Di Vittorio, dove i carabinieri hanno fermato per un controllo un 24enne già noto dalle forze dell’ordine. Fin da subito il giovane ha mostrato un atteggiamento aggressivo. Il comportamento ha insospettito i militari che, durante la perquisizione, hanno rinvenuto nella sua disponibilità una dose di crack. Il sequestro della droga non è stato giù al giovane che ha reagito aggredendo fisicamente i militari che lo hanno immobilizzato e arrestato. La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. Entrambi gli arresti sono convalidati dal gip del Tribunale di Palermo.