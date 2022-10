Palermo, è #Coriniout: adesso la classifica pesa

Dopo i fischi al "Barbera", anche sui social i tifosi si scagliano contro l'allenatore

PALERMO – Nove settembre 2022. E’ questa la data dell’ultima vittoria ottenuta dal club rosanero guidato dal tecnico Eugenio Corini. Palermo-Genoa, gara giocata al “Renzo Barbera”, è l’ultimo incontro in cui i rosa sono riusciti a portare a casa i tre punti: sono ormai quasi due i mesi che separano il Palermo dal trionfo nel campionato di Serie B. Un bottino insufficiente quello arrivato dopo la sfida decisa dal gol di Matteo Brunori: tre sconfitte e due pareggi i risultati dei siciliani dopo l’ultima vittoria in campionato. E al termine di Palermo-Cittadella, una bordata di fischi arrivati dagli spettatori presenti nell’impianto sportivo di viale del Fante hanno messo in chiaro il malcontento della piazza del capoluogo siciliano.

Malcontento che, dopo il pareggio a reti inviolate nell’ultima sfida in serie cadetta, è stato messo in chiaro dai tifosi rosanero anche sui social. #Coriniout è l’hashtag che impazza online dai sostenitori del Palermo. Un chiaro messaggio che, sia allo stadio che in rete, non dà altre interpretazioni se non quella che la piazza non gradisce più l’allenatore originario di Bagnolo Mella sulla panchina del Palermo. Niente gioco, poche idee, poca concretezza: le ultime cinque gare dei rosanero hanno evidenziato più volte le diverse problematiche che attanagliano la compagine siciliana.

IN CLASSIFICA

La posizione nella graduatoria di Serie B dei rosanero rispecchia proprio i risultati negativi e distanti dalla vittoria da parte della società di viale del Fante. Il Palermo di mister Corini è in piena zona retrocessione, a quota 9 punti in classifica e appena sopra soltanto al Perugia, fermo a 7 lunghezze. Nessuna vittoria in trasferta, a fronte di un pareggio e tre sconfitte: va poco meglio tra le mura amiche del “Barbera”, dove su sei incontri giocati i rosa hanno ottenuto due vittorie, dure pareggi e due sconfitte. Una classifica che dopo 10 giornate di campionato inizia ad avere un certo peso, non sicuramente piacevole per la squadra del capoluogo siciliano ancora in cerca di un consolidamento nella stagione in corso.

“La prestazione secondo me c’è stata e anche una crescita rispetto al Pisa. E’ un momento delicato e accettiamo i fischi, la vittoria non arriva da tempo. Dobbiamo spostare l’inerzia dalla nostra parte”, ha detto l’allenatore dei rosanero al termine dell’ultima gara contro il Cittadella. Un pari a reti inviolate che ha ulteriormente aumentato l’insoddisfazione generale della piazza. Sabato 29 ottobre, allo stadio “Braglia”, il Palermo sarà ospite del Modena, un’ulteriore occasione di fondamentale importanza per Brunori&Co. In attesa proprio del ritorno alla vittoria, che potrebbe concedere una spinta in più agli uomini dell’allenatore lombardo.