Palermo e il futuro delle borgate, Varchi: “Pedonalizzare Mondello”

L'intervento del deputato di FdI

PALERMO – “È una buona notizia l’integrazione della direttiva sulle borgate marinare di Palermo che grazie al nostro intervento ora include anche le aree dell’Acquasanta e dell’Arenella. Adesso però bisogna intervenire sulla pedonalizzazione a Mondello che sta creando perplessità e confusione”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia.

Borgate marinare, l’intervento della Varchi

“Nel caso dell’esclusione di due importanti e popolose borgate marinare – aggiunge – siamo certi si sia trattato di un errore tecnico e per questo ho personalmente chiesto un intervento al sindaco Lagalla che ringrazio per la sensibilità con cui ha accolto la mia richiesta di buon senso. Adesso però bisognerà intervenire su un altro fronte: bisogna pedonalizzare in modo efficace e logico l’area di Mondello”.

“L’ultima direttiva sta generando solo caos e potrebbe persino produrre un effetto paradossale: a Mondello il rumore del mare rischia di essere sovrastato da quello delle marmitte, dei motori e dei clacson. Ovviamente non è una prospettiva accettabile e per questo siamo fin da adesso disponibili a un confronto con categorie e cittadini – conclude Varchi – che possa condurre a una decisione finale coerente con le legittime, grandi ambizioni turistiche di una città come Palermo”.