Palermo, emergenza rifiuti. Chinnici: “Dotiamo la Rap di mezzi e uomini”

Le parole del consigliere di Lavoriamo per Palermo

PALERMO – “Prima di dire che la Rap non ce la fa a tenere pulita la città dotiamola dei mezzi e degli uomini, solo dopo potremo fare delle valutazioni serie”. Lo dice Dario Chinnici, consigliere comunale di Lavoriamo per Palermo.

Palermo, i rifiuti e la Rap

“Ad oggi, nonostante gli sforzi dell’amministrazione – continua Chinnici -, non possiamo dire che l’azienda abbia tutto ciò che le serve per fare un buon lavoro, le polemiche strumentali non servono . Per questo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, proseguirà nel percorso intrapreso per mettere la Rap nelle condizioni di garantire i servizi efficienti in città”.

Il consigliere ricorda che “il sindaco in più occasioni ha dimostrato di voler sostenere Rap, andando incontro alle richieste dell’azienda ma chiedendo il rispetto di tempi e impegni precisi. È evidente che un serio rilancio del servizio passa dall’acquisto di nuovi mezzi e dall’assunzione di personale, nel rispetto delle norme e del piano di riequilibrio, ma soprattutto da azioni concrete per liberare immediatamente le strade dall’immondizia, oltre – conclude – a un credibile piano industriale”.