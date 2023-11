Palermo, emergenza sicurezza: alla stazione arriva l’esercito

La nota della Prefettura

PALERMO- “In conformità alle indicazioni del ministero dell’Interno, ed all’esito del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 31 ottobre scorso, si è tenuta nella giornata odierna, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica estesa alla partecipazione dei rappresentati delle forze armate e del dirigente del compartimento della polizia ferroviaria. Nel corso dell’incontro sono state condivise le modalità di impiego del contingente di 17 unità delle forze armate, assegnato alla città di Palermo, il quale a partire da domani verrà impiegato per rafforzare il dispositivo di vigilanza e controllo dell’area della stazione centrale”. E’ quanto si legge in una nota della Prefettura di Palermo.