Palermo, Faraone (Iv) alla Rap: città sporca e piena di buche

Il presidente dei senatori renziani ha incontrato l'amministratore dell'azienda rifiuti del capoluogo

PALERMO – Il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ha incontrato, accompagnato dai consiglieri comunali di Iv, l’amministratore unico della Rap, Girolamo Caruso. Al centro del colloquio l’emergenza rifiuti a Palermo e le possibili soluzioni da intraprendere per rendere la città pulita. L’amministratore Caruso ha fatto il punto sulla situazione dell’azienda e sui progetti su cui Rap sta puntando anche nell’ambito del Pnrr e del PON Metro. “Per i palermitani – ha detto Faraone – le problematiche più urgenti sono la pulizia della città, le buche per strada e i marciapiedi. Il tema dei rifiuti, insieme a quello del caro bollette, sono le urgenze che abbiamo di fronte. Siamo indietro di decenni rispetto a città metropolitane del Nord che hanno da tempo sperimentato percorsi virtuosi sul trattamento dei rifiuti”. “Per questo penso – ha concluso – che occorra una svolta, che parta dalla creazione di una holding e che finalmente punti sugli impianti di termocombustione di ultima generazione per trasformare i rifiuti in energia così da consentire un taglio netto delle bollette elettriche”.

La precisazione della Rap

“Alcuni articoli di stampa e post sui social hanno riportato, con assoluta correttezza, la visita di ieri, in Rap, del Senatore Davide Faraone. Tengo a precisare che dal mio insediamento ho sempre incontrato qualsiasi esponente della politica ne abbia fatto richiesta e ciò a prescindere dalla loro appartenenza a qualsivoglia partito. Questo in ossequio all’obbligo di trasparenza, oltre che di cortesia, che la gestione di un’azienda pubblica impone. Tale precisazione ha il solo scopo di evitare, ove mai dovessero insorgere, strumentalizzazioni politiche che, come noto, appartengono ad un campo che non è di mia pertinenza. Il mio impegno, da tecnico, è quello di risolvere i problemi aziendali, lavorare per il decoro della città e contribuire a rendere migliore la RAP .” A precisarlo l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso.