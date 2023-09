Palermo-Feralpisalò, i calciatori convocati da Eugenio Corini

Presenti gli ultimi acquisti

1' DI LETTURA

Il Palermo fa sapere tramite il proprio sito ufficiale la lista di calciatori rosanero convocati per la gara contro la Feralpisalò. Il match, in programma sabato 2 settembre alle ore 18:30 allo stadio “Renzo Barbera”, è valido per la quarta giornata del campionato di Serie B.

Presenti i nuovi acquisti in casa rosanero, ovvero Di Francesco e Coulibaly. Ecco la lista completa:

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly