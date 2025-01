Palermo, Ferran Soriano è in città: incontro con Osti insieme a Galassi

In visita al Palermo CFA di Torretta

Ferran Soriano è a Palermo. Il CEO del City Football Group torna nel capoluogo siciliano: la proprietà del club di viale del Fante ha deciso di mostrare la sua presenza poco prima della ripresa del campionato di Serie B. Domenica 12 gennaio, infatti, i rosanero torneranno in campo al “Barbera” per la sfida contro il Modena (calcio d’inizio alle ore 15.00).

Insieme a Soriano è arrivato in città anche Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del club rosanero. Galassi, a tal proposito, sente particolarmente la sfida contro i Canarini perché nativo proprio della città in Emilia-Romagna. Entrambi hanno incontrato il nuovo direttore sportivo del Palermo Carlo Osti come mostrato nella foto pubblicata su Instagram dal Palermo.

Soriano e Galassi sono stati in visita al Palermo CFA di Torretta, dove probabilmente avranno un confronto anche con la squadra e con il tecnico Alessio Dionisi. L’ultima volta che Soriano venne in visita in città risale alla metà di maggio del 2024, poco prima che il Palermo di Michele Mignani affrontasse i playoff e la gara con la Sampdoria.