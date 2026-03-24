Le Savocherie: buffet e catering per le feste in casa a Palermo

A Palermo le feste hanno ancora il sapore delle cose fatte in casa. Compleanni, ricorrenze familiari, feste per bambini o piccole riunioni tra amici continuano a svolgersi spesso tra le mura domestiche, attorno a un tavolo che si riempie di piatti condivisi, vassoi e specialità da gustare insieme.

È una tradizione che la città non ha mai abbandonato: la convivialità palermitana passa ancora attraverso il cibo, la varietà dei sapori e quella sensazione di abbondanza che rende ogni occasione speciale.

Ma organizzare una festa oggi richiede tempo, organizzazione e soprattutto la certezza di poter contare su una cucina affidabile. Per questo sempre più famiglie scelgono di affidarsi a gastronomie di fiducia, capaci di garantire qualità costante e una proposta completa.

Tra queste realtà, a Palermo, un nome è diventato nel tempo un riferimento: Le Savocherie.

Una realtà che evolve, mantenendo la sua identità

Attiva dal 1994 e inserita nella Guida Street Food del Gambero Rosso, Le Savocherie rappresentano oggi una realtà in continua evoluzione.

Alla guida dell’attività c’è oggi una gestione familiare che vede protagonisti Salvo Savoca e la madre Antonella, con l’obiettivo di portare avanti un percorso che guarda al futuro, senza perdere l’identità costruita negli anni.

Il passaggio alla nuova sede di Via Principe di Villafranca, avvenuto nel marzo 2025, rappresenta proprio questo: un’evoluzione naturale dell’attività, pensata per offrire più servizi, ampliare la proposta e rispondere a nuove esigenze.

Non si tratta di cambiare direzione, ma di rafforzare ciò che già funziona, mantenendo qualità e riconoscibilità, aggiungendo allo stesso tempo nuove possibilità per i clienti.

Le Savocherie: una firma riconoscibile nel tempo

Il cuore dell’offerta resta quello che ha reso il locale conosciuto in città: le Savocherie, la rosticceria mignon che nel tempo è diventata una vera e propria firma.

Nel banco si trovano oltre venti varianti, pensate per offrire un’ampia scelta e adattarsi a ogni tipo di occasione. Prodotti morbidi, ben farciti e facilmente condivisibili, ideali per buffet e momenti conviviali.

Sono proprio le Savocherie a rappresentare uno degli elementi distintivi del locale: una proposta che negli anni è rimasta riconoscibile, mantenendo una qualità costante e una forte identità.

Una proposta gastronomica sempre più completa

Accanto alla rosticceria mignon, l’offerta si è ampliata nel tempo, diventando una vera e propria gastronomia completa.

Oggi Le Savocherie propongono:

primi piatti della tradizione come lasagne e pasta al forno

preparazioni come cous cous e tabbuleh

secondi di carne

contorni e piatti stagionali

la pinsa

il pollo alla brace, tra i prodotti più richiesti

Una varietà che permette di costruire buffet equilibrati e adatti a ogni tipo di evento, combinando piatti diversi in base al numero di ospiti e al contesto.

Dalle feste di famiglia ai piccoli catering

Negli ultimi anni, uno degli obiettivi principali della nuova gestione è stato quello di ampliare i servizi, andando oltre il semplice banco gastronomia.

Le Savocherie sono oggi un punto di riferimento per:

compleanni

feste per bambini

ricorrenze familiari

piccoli eventi e rinfreschi aziendali

Accanto alla preparazione dei prodotti, è possibile richiedere:

buffet su ordinazione

consegna

supporto per servizio e allestimento

Un’evoluzione che risponde a un’esigenza sempre più diffusa: avere un unico punto di riferimento capace di gestire l’intero momento conviviale.

La qualità come punto fermo

Se da un lato l’offerta si è ampliata, dall’altro c’è un elemento che non è mai cambiato: l’attenzione alla qualità.

Ogni preparazione nasce da un lavoro quotidiano fatto di organizzazione, selezione delle materie prime e continuità nei processi. È questo che permette di garantire un risultato costante, sia per chi acquista al banco sia per chi organizza un evento.

La fiducia costruita nel tempo con i clienti si basa proprio su questo: sapere cosa aspettarsi, ogni volta.

Una risposta concreta alle esigenze di oggi

In una città come Palermo, dove le feste in casa restano una tradizione forte, avere una gastronomia di riferimento significa poter organizzare un evento in modo più semplice.

Non si tratta solo di “ordinare da mangiare”, ma di poter contare su un supporto concreto:

nella scelta delle quantità

nella composizione del menù

nella gestione dei tempi

Le Savocherie si inseriscono in questo contesto come una realtà capace di unire esperienza e adattamento, offrendo soluzioni pratiche senza rinunciare alla qualità.

Tra continuità e nuove prospettive

La crescita dell’attività negli ultimi anni racconta un percorso chiaro: partire da una base solida e costruire sopra nuovi servizi e nuove opportunità.

La presenza della famiglia resta centrale, ma con uno sguardo sempre più orientato all’evoluzione: ampliare la proposta, migliorare l’organizzazione e rendere il servizio sempre più completo.

È questo equilibrio tra continuità e innovazione a rendere Le Savocherie una realtà attuale, capace di rispondere alle esigenze di una clientela che cambia, senza perdere la propria identità.

Una certezza per le feste palermitane

Palermo cambia, si evolve, ma alcune abitudini restano.

Tra queste, la voglia di festeggiare attorno a un tavolo e di affidarsi a chi, quel tavolo, sa riempirlo nel modo giusto.

In questo scenario, Le Savocherie continuano a rappresentare una certezza: una gastronomia capace di unire tradizione, qualità e servizio, diventando nel tempo un punto di riferimento per chi vuole organizzare una festa senza rinunciare al gusto.

Le Savocherie Via Principe di Villafranca – Palermo

Buffet per feste, piccoli catering e gastronomia artigianale.