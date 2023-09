Palermo festeggia la Madonna del Rosario: processione a ottobre

Il calendario degli appuntamenti

3' DI LETTURA

Palermo torna a festeggiare la Madonna del Rosario con un fitto calendario di appuntamenti che coinvolgeranno anzitutto la chiesa di san Domenico e il centro storico, già a partire dal prossimo 24 settembre. Un programma stilato dai domenicani e dalla confraternita della Cappella di Maria SS. Del Rosario.

Dalla piazza e per le vie del centro storico, l’immagine lignea della Madonna del Rosario, restaurata due anni fa e realizzata nel primo ventennio dell’800 dall’illustre Girolamo Bagnasco, andrà incontro ai fedeli. L‘ultima domenica di settembre il simulacro, dopo la messa, verrà portato fuori dalla cappella dai confrati, mostrato e intronizzato in attesa dell’avvio del culto celebrativo.

La settimana è caratterizzata da momenti spirituali e dalla recita del Santo Rosario, il fulcro della festa è la prima domenica d’ottobre. La mattina si celebra con grande solennità il pontificale in San Domenico seguito dalla recita della supplica di Pompei, nel pomeriggio invece ha luogo la solenne processione del simulacro, la Madonna esce dalla chiesa per recarsi in Cattedrale, dove avrà luogo la celebrazione Eucaristica. Al termine della Messa, il fercolo è ricondotto per le strade di Palermo. Emozionante l’arrivo ai Quattro Canti della città, qui il fercolo, preso a spalla dai numerosi portatori, gira su se stesso sostando nelle quattro direzioni per benedire la città di Palermo.

Domenica 24 settembre, ore 10 Santo Rosario, ore 10.30 e ore 12.00 Santa Messa, ore 17.30 Santo Rosario, ore 18.00 Santa Messa, presieduta da Padre Michele Spinali, a seguire intronizzazione all’altare del simulacro della Madonna del Rosario. Dal 28 al 30 settembre Triduo solenne in preparazione alla festa della Beata Vergine del Rosario, ore 17.30 Santo Rosario, ore18.00, Santa Messa; sabato 30 settembre ore 17.30 Santo Rosario, ore 18.00 Santa Messa, ore 19.00 sbandieratori e Musici città di Caccamo.

Domenica 1 ottobre festa della Beata Vergine del Rosario, ore 10.30 Pontificale presieduto da Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo; ore 12.00, supplica, ore 12.15 Santa Messa; nel pomeriggio ore 16 apertura della chiesa, ore 16.30 processione per le vie del centro storico (piazza S. Domenico, via Roma, via Napoli, via Maqueda, piazza Vigliena, corso Vittorio Emanuele, via Matteo Bonello). Alle ore 18 ingresso della processione in Cattedrale, Santa Messa presieduta da monsignor Filippo Sarullo, a seguire rientro processione per via Matteo Bonello, corso Vittorio Emanuele, ai Quattro canti tradizionale benedizione città di Palermo, con il fercolo della Beata Vergine portato a spalla dai confrati. Ritorna della processione nella chiesa di S. Domenico, alle ore 22.00 fiaccolata e benedizione conclusiva;

Sabato 7 ottobre ore 17.30 Santo Rosario, ore 18.00 Santa Messa; domenica 8 ottobre ore 100 Santo Rosario, ore 10.30 Santa Messa, presieduta da Padre Giuseppe Bucaro, parroco di S.Mamiliano, ore 17.30 Santo Rosario, ore 18.00 Santa Messa; domenica 15 ottobre ore 10 Santo Rosario, ore 10.30 Santa Messa, presieduta da Padre Daniel Moraru Ofm, guardiano del convento di San Francesco di Palermo, alla presenza della famiglia francescana della città. Alle ore 12.00 celebrazione Santa Messa, ore 17.30 Santo Rosario, ore 18.00 Santa Messa; mercoledì 25 ottobre memoria liturgica del Beato Pietro Geremia O.P. ore17.30 Santo Rosario, ore 18.00 Santa Messa solenne; domenica 29 ottobre ore 10.00, Santo Rosario, ore 10.30 Santa Messa, ore 12.00 Santa Messa, ore 17.30 Santo Rosario, ore 18.00 Santa Messa. A seguire rientro del simulacro in cappella.