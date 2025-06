Palermo, firmato il protocollo per l’iniziativa “Nonni vigile”

Tre associazioni collaboreranno con la polizia municipale in entrata e uscita degli alunni dalle scuole

PALERMO – Tre associazioni di volontariato, con personale in pensione, dal prossimo anno scolastico collaboreranno con la polizia municipale per i servizi di viabilità e sorveglianza in entrata ed in uscita degli alunni delle scuole.

È questo il frutto di un protocollo di intesa, chiamato “Nonni Vigile” che è stato siglato ieri tra il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla polizia municipale, Dario Falzone, il Commissario Benny Cassarà e i rappresentanti delle tre associazioni che forniranno, anche, attività di assistenza e vigilanza degli alunni attraverso il presidio degli attraversamenti pedonali davanti le scuole.

Le tre associazioni, “Circolo MCL 2023 Aps”, “Associazione Nazionale Vigili in Pensione” e “Associazione Nazionale della Polizia di Stato – ODV Gruppo Volontario e Protezione Civile Palermo” riceveranno dal Comune un compenso annuale di circa 33 mila euro per ciascuna.

Lagalla: “iniziativa che nasce dal territorio”

“L’amministrazione comunale e il comando di polizia municipale si arricchiscono di una nuova collaborazione che ha come principale obiettivo la sicurezza degli studenti durante gli orari di ingresso e di uscita dalle scuole”, dichiara Roberto Lagalla, sindaco di Palermo.

“È giusto evidenziare che si tratta di un’iniziativa che nasce anche dall’input diretto dal territorio e che il Comune ha deciso di abbracciare. Tanti, infatti, i dirigenti scolastici che si sono messi in contatto, ad esempio, con il presidente della Quinta circoscrizione Andrea Aiello, che ringrazio per essersi fatto portavoce di queste istanze, e rivolgo il mio ringraziamento alla deputata regionale Marianna Caronia che ha presentato in finanziaria l’emendamento che ha permesso di finanziare il progetto”, conclude Lagalla.

Falzone: “Esempio virtuoso tra istituzioni e associazioni”

Dario Falzone, assessore alla polizia municipale ha voluto rivolgere il proprio ringraziamento “Al comando di polizia municipale e alle associazioni coinvolte per il prezioso contributo che sapranno offrire nel corso del prossimo anno scolastico”.

“La convenzione siglata – conclude Falzone – è un esempio virtuoso di sinergia tra soggetti istituzionali e dell’associazionismo, volta in primo luogo alla sicurezza degli studenti”.

Sulla firma del protocollo interviene il Comandante, Angelo Colucciello: “Ogni collaborazione sana è sempre un’occasione per migliorarsi. E siamo sicuri che dare un servizio in favore dei nostri giovani sia di importanza preminente”.