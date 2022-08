Palermo, Di Mariano e Bettella sono ufficialmente rosanero

L'esterno d'attacco palermitano arriva a titolo definitivo, prestito con diritto di riscatto per il giovane difensore

PALERMO – Continua, con un colpo dietro l’altro, il mercato scoppiettante del Palermo. Dopo l’avvento di Eugenio Corini il calciomercato rosanero sta vivendo una forte accelerata e, dopo l’annuncio di Leo Stulac, il club di viale del Fante ufficializza altri due colpi ovvero Francesco Di Mariano e Davide Bettella.

L’esterno d’attacco palermitano, dopo anni di grande spessore in Serie B e due promozioni consecutive da protagonista con le maglie di Venezia e Lecce, torna in patria a titolo definitivo con un contratto fino al 2025. Il giovane difensore, invece, arriva dal Monza a titolo temporaneo con diritto di opzione per la prossima stagione.

Di seguito i due comunicati:

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’US Lecce le prestazioni sportive di Francesco Di Mariano. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2025. A Francesco il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Monza le prestazioni sportive di Davide Bettella. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club di Viale del Fante. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.