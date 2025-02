Chiuso il tratto stradale che va da via Roccazzo a via Tobruk

PALERMO – Vigili del fuoco in azione dalle ore 22.20 circa di ieri. I pompieri stanno intervenendo per una fuga gas di sulla sede stradale in via Castellana all’altezza dei civici 4/14. A scopo cautelativo, visti i valori di gas rilevati, è stato chiuso il tratto stradale che va da via Roccazzo a via Tobruk.

I lavori di messa in sicurezza e ripristino della tubazione avranno inizio questa mattina da parte del personale dell’AMG.