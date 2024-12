Palermo, furti con spaccata in due tabaccherie e in un pub

Il fenomeno riguarda sia la città che la provincia

PALERMO – Tre furti a due tabaccherie e un pub con il sistema della spaccata sono stati messi a segno a Palermo e in provincia.

Il primo a Balestrate in una strada centralissima a due passi dal frequentatissimo belvedere dove è stato forzata la porta d’ingresso e sono stati portati via prodotti e i soldi del registratore di cassa. Indagano i carabinieri. Il secondo colpo tra viale Michelangelo e via Bernini.

Anche qui i ladri hanno spaccato la vetrina e hanno rubato soldi e alcuni prodotti. In questo caso le indagini sono condotte dalla polizia.

Preso d’assalto anche un pub con due giovani che, all’alba, hanno distrutto una vetrata senza riuscire a rubare alcunché, ma provocando danni. Il titolare ha presentato denuncia.