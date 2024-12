Palermo, furti con spaccata in un ristorante e in un negozio

Rubati oggetti, soldi e bottiglie di vino

PALERMO – Due furti con spaccata a Palermo. Il primo è stato messo a segno nel ristorante St’Oliva in via Principe di Villafranca. Il ladro ha portato via bottiglie di vino e liquore e qualche decina di euro dalla cassa. Il locale ha aperto da un mese.

I furti a Palermo: via Torino

Sempre la scorsa notte un altro colpo è stato commesso in un negozio in via Torino. Anche qui i ladro hanno forzato la saracinesca e portato via oggetti e soldi da quantificare. Sui due casi indaga la polizia, che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.