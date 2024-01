Palermo, il furto della bicicletta e le coltellate: indagati due ragazzini

Il luogo dell'aggressione, in via Alete

Hanno 14 e 15 anni

PALERMO – Sono due ragazzi di 14 e 15 anni gli autori dell’aggressione subita ieri pomeriggio, domenica 7 gennaio, da un uomo in via Alete a Partanna Mondello. È stato ferito con un coltello. I due ragazzini sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni.

Secondo la ricostruzione della polizia, i due indagati avrebbero venduto la bicicletta dell’uomo trentunenne, ritenendo che l’avesse abbandonata. Quando lo ha saputo la vittima avrebbe chiesto chiarimenti ai due ragazzi. Ne è nata una lite e l’uomo è stato accoltellato alla schiena. Si trova ricoverato all’ospedale Villa Sofia con una prognosi di 20 giorni.