Maxi furto in un cantiere, rubati attrezzi da lavoro per ventimila euro

Il colpo in via Pietro Nenni, indagano i carabinieri

PALERMO – Hanno manomesso il lucchetto del cancello, poi hanno fatto irruzione nel cantiere e hanno portato via attrezzatura per un valore di almeno ventimila euro. Nel mirino è finita la ditta Falesi che si occupa di lavori nel settore dell’edilizia.

Il colpo in via Pietro Nenni

I ladri sono entrati in azione in via Pietro Nenni, mettendo a segno un colpo studiato fino all’ultimo dettaglio. Sono entrati dall’ingresso sul retro, che si affaccia su viale Regione Siciliana, poi sono fuggiti con la refurtiva che sarebbe stata caricata su un altro mezzo lasciato all’esterno del cantiere.

L’allarme e le indagini

E’ stato il titolare a lanciare l’allarme, contattando i carabinieri che sul posto hanno accertato il furto ed effettuato i rilievi per risalire ai responsabili. Nel cantiere non si trovano telecamere. Si tratta dell’ennesimo colpo ai danni di un cantiere, ma pochi giorni fa è andata male a un ragazzo di 23 anni che ha tentato di rubare un escavatore in via Tasca Lanza.

Un 23enne arrestato pochi giorni fa

A dare l’allarme alla polizia è stata la centrale operativa dell’Istituto di vigilanza Sicil Security, che controllava l’area attraverso alcune telecamere, dopo aver vito tre giovani tagliare la catena del cancello principale.

Il 23enne è stato bloccato mentre stava uscendo a bordo del mezzo dagli agenti del commissariato Zisa – Borgo Nuovo. Altri due giovani ritenuti i complici sono stati bloccati nelle vicinanza del cantiere e sono stati denunciati per lo stesso reato.