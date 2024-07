Palermo, furto di generi alimentari al supermercato Sisa di via Laurana

Indagano i carabinieri. In un'altra operazione la polizia ha arrestato un 37enne per rapina a un supermercato in corso Tukory

PALERMO – Furto al supermercato Sisa a Palermo. I ladri sono entrati nell’esercizio in via Francesco Laurana a due passi dalla sede dell’Inps e si sono portati via l’incasso di oltre due mila euro e prosciutti crudi interi, forme di parmigiano e diverse bottiglie di alcolici. Almeno un paio di persone dopo aver forzato una porta d’emergenza, si sono intrufolate per ben due volte nei locali del punto vendita. Sul colpo indagano i carabinieri. In un’altra operazione, la polizia ha arrestato, in flagranza di reato, G.A. 37enne palermitano accusato di rapina aggravata. I poliziotti dei Falchi lo hanno bloccato dopo che armato di coltello si era impossessato del registratore di cassa di un supermercato in corso Tukory a Palermo e stava fuggendo a bordo di una Lancia Y. Grazie alle immagini di videosorveglianza gli agenti di polizia lo hanno identificato e si sono appostati davanti all’abitazione del 37 enne che è stato fermato. L’arresto è stato convalidato da gip. Leggi qui tutte le notizie di Palermo

