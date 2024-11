Palermo, furto in un bar sequestrato nella zona di via Roma

Bottino da quantificare, indaga la polizia

PALERMO – Hanno svaligiato un bar che era stato sottoposto a sequestro dalla polizia municipale nella zona di via Roma. I ladri sono entrati nel locale in via Giovanni da Procida, vicino piazza Sant’Anna, violando i sigilli apposti settimane fa dalla polizia municipale e portando via i soldi dalla cassa, diverse bottiglie di superalcolici e altra merce.

Le indagini sono condotte dalla polizia che questa mattina ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate vicino all’ingresso. L’attività commerciale era chiusa dalla fine di ottobre a seguito di un controllo amministrativo eseguito dagli agenti del comando di via Ugo La Malfa. Il locale non avrebbe avuto la segnalazione certificata di inizio attività. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino.