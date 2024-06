Palermo, furto in una scuola: ladri portano via i condizionatori

I ladri hanno tentato un colpo anche ai Cantieri Culturali alla Zisa

PALERMO – Un furto in una scuola a Palermo. I ladri sono entrati in azione all’istituto Turrisi Colonna di piazza Gran Cancelliere, nel centro storico, e hanno rubato le macchine esterne dei condizionatori. Quattro, in tutto, le unità portate via, per un valore complessivo di circa mille euro.

Tentato furto alla Zisa

I ladri sono entrati in azione anche ai Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili.

I malviventi hanno preso di mira il locale Noz, ma il colpo non è riuscito perché dopo aver forzato la saracinesca è scattato l’allarme che li ha messi in fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento, ma dal locale non è stato portato via nulla.