Ladri in azione in corso Vittorio: furto al “Punto pizzo free”

I proprietari hanno lanciato l'allarme ai carabinieri

PALERMO – Hanno forzato la saracinesca e manomesso la porta d’ingresso, poi si sono introdotti nel negozio e l’hanno passato al setaccio. Ladri in azione nella notte in corso Vittorio Emanuele, dove è stato preso di mira il negozio “Punto pizzo free l’emporio”, punto vendita di prodotti tipici siciliani che fa parte dell’associazione Addiopizzo.

L’allarme lanciato dai proprietari

I malviventi si sono diretti verso il registratore di cassa e hanno portato via i soldi all’interno, circa quaranta euro. A lanciare l’allarme ai carabinieri sono stati i proprietari del negozio del centro storico, che hanno notato gli strani movimenti attraverso le immagini delle telecamere della videosorveglianza.

I militari arrivati sul posto hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo, dai filmati potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare chi è entrato in azione. Si tratta dell’ennesima attività commerciale presa di mira dai ladri in pieno centro a Palermo.

I colpi in via Libertà e in via Principe di Villafranca

Pochi giorni fa i ladri sono entrati con un piede di porco con il quale hanno forzato l’ingresso del Chiosco cucina&drink che si trova in via Libertà, all’angolo con via Agrigento. La scorsa settimana due malviventi hanno preso di mira il ristorante St’Oliva, in via Principe di Villafranca dove hanno portato via e 50 euro e bottiglie. La scorsa settimana, invece, a subire la spaccata è stata la Rinascente in via Roma.