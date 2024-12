Palermo, furto con spaccata alla Rinascente: portati via gioielli e abiti

Il negozio un anno fa fu preso di mira

PALERMO – Furto con spaccata nel negozio della Rinascente, in via Roma a Palermo. I ladri con un’auto hanno divelto la saracinesca dell’esercizio in piazza San Domenico e poi sono entrati all’interno mandando in frantumi la vetrina.

Sono stati presi di mira la gioielleria e alcuni reparti di abbigliamento.

Almeno quattro i malviventi entrati in azione. Indagano i carabinieri.

Il furto si ripete praticamente ad un anno di distanza. Quella volta fu spaccata la vetrina in via Roma.

FOTO DEL FURTO DELLO SCORSO ANNO.