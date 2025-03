Palermo, colpo in un ristorante del centro storico: i ladri via con la cassa

La titolare: "Amareggiati e preoccupati, serve più tutela"

IN VIA GARIBALDI

PALERMO – Non si ferma la scia di furti ai danni di pub e ristoranti di Palermo. Un altro locale è stato preso di mira nel centro storico e, come in altre occasioni, i ladri sono scappati con il registratore di cassa dopo avere danneggiato l’ingresso dell’attività commerciale.

Forzato l’ingresso

E’ successo al “Pot Cucina” di via Garibaldi, dove sono entrati in azione due uomini incappucciati. Hanno manomesso e forzato il portone di legno, poi hanno fatto irruzione nel locale. Isabella Lareddola, che gestisce il ristorante insieme alla sorella, racconta a LiveSicilia cosa è accaduto. “Ieri mattina abbiamo trovato la porta d’ingresso danneggiata, hanno rubato la cassa in cui si trovavano 155 euro e un iPad che avevamo lasciato sul bancone”.

“Erano in due – aggiunge – le telecamere li hanno ripresi, crediamo siano della zona”. Dopo essersi impossessati della refurtiva, i malviventi si sono dati alla fuga con degli scooter elettrici e hanno fatto perdere le loro tracce.

La titolare: “Amarezza e preoccupazione”

“A noi restano l’amarezza e la grande preoccupazione che ciò si ripeta – prosegue la titolare -. E’ davvero dura per chi fa impresa andare avanti in questo modo, perché oltre a dovere far fronte a danni per centinaia di euro, cresce la paura. Noi siamo qui da otto anni e un episodio del genere non si era mai verificato, vorremmo quindi solo continuare a lavorare in santa pace”.

“Con tutte le tasse che paghiamo – prosegue – sarebbe giusto avere un minimo di tutela. Invece di limitarsi a fare multe per fare cassa, il Comune dovrebbe intervenire in modo concreto contro il degrado che soffoca Palermo. Servono più controlli nelle strade e pene severe per chi delinque”.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, ma nel frattempo, anche il titolare di un altro locale ha segnalato i ladri in azione nel proprio locale.

La segnalazione in via Casella

Si tratta del “Bob’s coffee”, bar in via Alfredo Casella. In questo caso i malviventi non sono riusciti a mettere a segno il colpo. “Un individuo – ha scritto sui social – ha tentato di entrare nella mia attività, in meno di due minuti ha aperto il lucchetto (non tagliandolo). Fortunatamente non riuscendo a tenere la saracinesca alzata alla fine ha rinunciato. Ho saputo che ha colpito altri locali gastronomici. Fate attenzione”.

L’escalation

Una escalation di furti che alimenta la preoccupazione dei commercianti sia in città che in provincia, dove sembra ormai consolidata la tecnica della spaccata. Tra gli ultimi casi, quello ai danni di una tabaccheria in via Castellana, dove la saracinesca è stata sfondata con un’auto usata come ariete.