Palermo, getta la cocaina dalla finestra: arrestato un 21enne allo Zen2

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo, con i colleghi del nucleo cinofili Palermo Villagrazia hanno arrestato in flagranza, un 21enne, palermitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno bussato alla porta dell’appartamento dell’indagato. Il giovane ha tentato di disfarsi della droga gettandola dalla finestra.

La busta è stata recuperata e conteneva quasi 20 grammi di cocaina già confezionata in 26 dosi, diverso materiale per il confezionamento, una radio ricetrasmittente e un dispositivo da collegare alla presa Obd degli autoveicoli, usato per avviare i mezzi in assenza delle relative chiavi. Grazie al cane Ron sono stati trovati 74 grammi di hashish.

Durante l’attività i carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà la nonna 53enne dell’arrestato e il padre di 38 anni. I reati contestati ai familiari conviventi sono la detenzione di sostanze stupefacenti, la ricettazione, il furto di energia elettrica e l’invasione di edifici, in quanto i militari hanno accertato, insieme ai tecnici specializzati della società Enel, l’allaccio illecito dell’impianto elettrico direttamente alla rete pubblica e, con il supporto del personale dell’Iacp, la mancanza del titolo per occupare l’alloggio.