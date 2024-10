Palermo, il rosanero Giulio La Mantia convocato in Nazionale Under 17

La squadra di Massimiliano Favo è campione d'Europa in carica

La Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, dopo la vittoria alla Telki Cup in Ungheria ad agosto e il 2° posto al Torneo ‘Città di Trieste’ a settembre, tornerà in campo per il consueto appuntamento annuale con il Torneo dei Gironi.

La competizione è in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre a Novarello. Il commissario tecnico degli azzurrini Massimiliano Favo ha deciso di convocare anche Giulio La Mantia, centrocampista dell’Under 17 del Palermo.

Classe 2008, La Mantia si sta mettendo in luce nella squadra giovanile rosanero, agli ordini dell’allenatore Dario Golesano. Il tecnico Massimiliano Favo ha scelto ben 60 giovani calciatori. I giocatori verranno suddivisi in tre squadre da 20 elementi ciascuna (Nazionale Under 17, Rappresentativa A e Rappresentativa B). Successivamente le formazioni si affronteranno in un torneo amichevole.