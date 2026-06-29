Classe 1984, imprenditore e manager del gruppo Fortezzza

PALERMO – Giuseppe Paterna è il nuovo presidente della Piccola Industria di Sicindustria Palermo. L’elezione è avvenuta oggi da parte dell’assemblea dei soci. Il mandato avrà durata quadriennale e coprirà il periodo 2026–2030.

Classe 1984, imprenditore e manager del gruppo Fortezzza, Paterna è attivo da anni nel sistema associativo di Confindustria. In passato ha ricoperto incarichi nei Giovani Imprenditori ed è attualmente componente del Consiglio generale di Sicindustria.

Nel suo intervento dopo l’elezione, il nuovo presidente ha ringraziato i colleghi imprenditori per la fiducia e ha indicato le priorità del mandato. “Assumo questo incarico con spirito di servizio – ha detto Paterna – e con la convinzione che la Piccola Industria debba essere sempre più protagonista delle politiche di sviluppo del territorio”.

Tra gli obiettivi indicati figurano il rafforzamento del sostegno alle piccole e medie imprese, l’accesso al credito, la valorizzazione delle competenze e dei giovani e il miglioramento delle condizioni in cui operano le aziende. “Le nostre PMI rappresentano un patrimonio di competenze e innovazione – ha aggiunto – e lavoreremo per accompagnarle nei percorsi di crescita e investire sul capitale umano”.

Le congratulazioni sono arrivate dal presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che ha sottolineato il percorso del nuovo eletto all’interno dell’organizzazione. “La sua esperienza imprenditoriale e associativa è una garanzia per la Piccola Industria di Palermo – ha commentato –. Continueremo a lavorare insieme per rendere le imprese sempre più competitive e protagoniste dello sviluppo economico del territorio”.

La Piccola Industria rappresenta uno dei segmenti centrali del sistema confindustriale siciliano, con un ruolo focalizzato sul sostegno alle PMI e sulla rappresentanza delle esigenze delle imprese di dimensioni minori nel tessuto produttivo regionale.