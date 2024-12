Palermo, i lavoratori Gesap dell’aeroporto verso lo sciopero

I sindacati: "Esito negativo per l'incontro in prefettura"

PALERMO – “La riorganizzazione aziendale non parte, il contratto di espansione siglato un anno e mezzo fa viene applicato solo in minima parte. E tra lunghe attese e rinvii continui, alla Gesap, dove ancora si aspetta la nomina dell’amministratore delegato, i problemi rimangono irrisolti. Andiamo verso lo sciopero. Si è concluso di fatto con esito negativo l’incontro con la Prefettura, convocato per la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione, promosso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo”. Lo dicono i sindacati in merito alla situazione nella società che gestisce l’aeroporto di Palermo.

Gesap, sindacati all’attacco

“Da anni i lavoratori di Gesap attendono chiarezza sul loro futuro e su quello della società, sulle prospettive di sviluppo dell’azienda, sul piano industriale, sulle possibilità di crescita occupazionale e sulle aspettative professionali e di carriera”, dicono Fabio Lo Monaco (Filt Cgil), Antonio Dei Bardi (Fit Cisl), Katia Di Cristina (Uil Trasporti) e Domenico De Cosimo (Ugl T.A.).

“Ennesimo rinvio”

“Ci troviamo a constatare l’ennesimo rinvio – proseguono i rappresentanti sindacali – nell’affrontare problematiche irrisolte da anni, come il corretto inquadramento giuridico ed economico del personale, una gestione trasparente, e la riqualificazione professionale dei lavoratori. Tuttavia, queste istanze non hanno mai visto la luce a causa dei reiterati stop da parte del consiglio di amministrazione di Gesap”.

“Manca ancora l’ad”

“Ad oggi, Gesap, dopo diversi mesi, è ancora ferma nell’attesa che venga nominato un amministratore delegato – sottolineano i sindacati – Questa assenza blocca ogni possibile progresso e, comunque, non si ha la certezza che un’eventuale nomina possa sbloccare in tempi brevi la situazione dell’organizzazione della stessa società”. I rappresentanti sindacali auspicano che lo sciopero possa fornire una spinta decisiva verso quel processo di trasparenza che i lavoratori e le organizzazioni sindacali chiedono da tempo.