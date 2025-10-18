Palermo, ieri sera fiaccolata nel quartiere Bonagia per Paolo Taormina

Questa sera appuntamento nel quartiere Zen per un momento di preghiera

PALERMO – Una fiaccolata ieri sera, venerdì 17 ottobre, per Paolo Taormina a Palermo nel quartiere Bonagia. Qui il giovane di 20 anni, ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia, risiedeva insieme al padre, alla madre, alla sorella ed al fratellino.

In tanti si sono dati appuntamento in via del Visone e hanno raggiunto in silenzio la piazzetta di Bonagia dove è stato realizzato un murale che raffigura Paolo con le scritte: “Date valore agli affetti dei vostri cari e vivete ogni attimo intensamente perché la vita può togliervi tutto in un batter d’occhio” e “non voglio dire addio ma un semplice arrivederci. Sei sempre un vincitore, Gabrielino vive”.

Questa sera alle 21 allo Zen ci sarà la movida alternativa davanti alla chiesa di San Filippo Neri allo Zen, un momento di riflessione e preghiera come annunciato dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice durante la celebrazione dei funerali in Cattedrale.

Intanto l’avvocato di Gaetano Maranzano, il reo confesso dell’omicidio, ha rinunciato alla difesa per divergenze sulla strategia difensiva.