Lorefice e l’appuntamento allo Zen: “Insieme per una movida alternativa”

L'invito dell'arcivescovo al termine dei funerali di Paolo Taormina

PALERMO – “Facciamo una movida alternativa. Ci vediamo sabato sera alle 21 allo Zen”. Questo l’invito che l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha lanciato al termine del funerale di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso in via Spinuzza. “Non armati di armi ma dell’amore di Paolo – ancora l’arcivescovo di Palermo -. Ci vediamo davanti al piazzale della chiesa di San filippo Neri”.

Monito ai giovani

Infine un monito ai giovani: “Diciamo no ai venditori di droga e alcol. Sono venditori di morte. Vogliono solo i vostri soldi e si alimentano le mafie. Dite no. Seminate amore”.