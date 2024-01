Palermo, il 27 gennaio c’è il congresso cittadino di Forza Italia

L'evento si terrà allo Splendid Hotel La Torre

PALERMO – Sabato 27 gennaio è in programma il congresso cittadino di Forza Italia a Palermo. L’apertura dei lavori congressuali è in programma alle ore 9.30. La conferenza si terrà allo Splendid Hotel La Torre, in via Piano di Gallo 11. Tra i punti al centro del dibattito sicurezza, trasporti, mobilità, turismo e cultura. L’obiettivo è quello di coinvolgere il popolo dell’astensionismo in vista delle prossime tornate elettorali.