 Il caldo manda in tilt la rete elettrica: blackout in diversi rioni di Palermo
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Palermo, il caldo manda in tilt la rete elettrica: blackout in diversi rioni

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I cavi messi a dura prova dall'ondata di calore
PALERMO
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PALERMO – Blackout martedì 21 luglio in una grande area del centro a Palermo. Con le temperature molto alte nel capoluogo i cavi sono stati messi a dura prova e si sono ripetuti i guasti. “Dalle 13.30 nella zona di via Agrigento siamo rimasti senza elettricità – dice un residente -. Sentiamo nella zona tutti gli allarmi che suonano nella abitazioni e nei negozi rimasti per ore senza corrente elettrica”.

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Il black out ha interessato la zona del centro da piazza Castelnuovo e ampie zone della via Libertà, via Veneto e via Sciuti. Alcuni supermercati hanno attaccato gli impianti ai gruppi elettrogeni per mantenere accesi i congelatori e i frigoriferi.

“Le alte temperature di questi giorni stanno creando non pochi problemi alla rete elettrica messa sotto pressione – dicono dall’Enel -. I tecnici stanno lavorando ininterrottamente da giorni per garantire che il servizio non venga interrotto. Anche questa volta tra non molto la fornitura verrà ripristinata in tutte le zone che sono rimaste senza elettricità”. Enel ha fatto il punto della situazione anche con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. 

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