"Allarme rientrato"

PALERMO – Dopo la grande paura di venerdì, riaprirà i battenti questa oggi, domenica 22 dicembre, il ristorante-pizzeria ‘La Braciera in Villa’. Ne dà notizia la pagina Facebook ufficiale del locale, che sarà aperto già a pranzo.

“Allarme rientrato grazie all’impegno di tutti – si legge su un post -. Vi ringraziamo per la solidarietà e l’affetto che ci avete mostrato in queste ore per i brutti momenti di tensione che abbiamo vissuto”.

La grande paura

La disavventura risale a venerdì, quando un fulmine si è abbattuto sull’antica torre che sovrasta il locale, alta ventisei metri. La scossa ha provocato una spaccatura molto profonda e la caduta di detriti. Tre persone sono rimaste ferite, mentre il pizzaiolo è stato sfiorato da una scarica elettrica. Tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale dal 118 e sottoposti agli accertamenti: non sono in gravi condizioni.

“Ci siamo spaventati tantissimo, ma per fortuna i soccorsi sono stati tempestivi e li ringrazio”, sono state le parole di Antonio Cottone, titolare del ristorante-pizzeria che si trova nella storica Villa Lampedusa, raccontando la grande paura di venerdì sera.