Palermo, il sito del comune è in down: servizi on line bloccati FOTO

L'assessore Tirrito assicura che non si tratta di un attacco hacker

1' DI LETTURA

PALERMO – Down il sito istituzionale del Comune di Palermo.

Da questa mattina, la piattaforma online sviluppata da Sispi per conto di Palazzo delle Aquile non risulta raggiungibile. L’utente si ritrova davanti ad una pagina bianca e vengono segnalati errori che ne impediscono l’accesso. Un fatto ricorrente sia da Pc che da qualsiasi dispositivo mobile.

Al momento non sono disponibili tutti i servizi online di accessibilità al cittadino, nonché lo stesso albo pretorio del Comune.

Dopo quanto avvenuto al sito di Amat, anche quello del Comune era finito nella lunga lista degli obiettivi prefissati dagli hacker russi del collettivo NoName057, anche se da Palazzo delle Aquile riferiscono che si tratta di mere criticità tecniche.

“Non si tratta di un attacco hacker, ma di un problema di piattaforma – dichiara l’assessore all’Innovazione Tecnologica Antonella Tirrito – Sispi è già al lavoro per risolvere il problema”. Sui tempi, l’assessore non si sbilancia, anche se auspica una celere risoluzione del problema. “Ripristino in mattinata? Lo spero”, ha dichiarato.

Il sito del comune di Palermo fu preso di mira nel giugno dello scorso anno da alcuni hacker e furono pubblicati alcuni dati sensibili.