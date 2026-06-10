Il capoluogo centro nevralgico delle celebrazioni nazionali

PALERMO – Silenzio d’ordinanza, il suono dei corpi bandistici e il pubblico delle grandi occasioni. Palermo è diventata così il centro nevralgico delle celebrazioni nazionali della Marina Militare di oggi, ospitando la ricorrenza ufficiale della Giornata della Marina.

L’appuntamento, istituito in memoria della storica impresa navale di Premuda del 1918 durante la Prima Guerra Mondiale, ha richiamato nel capoluogo siciliano i vertici istituzionali, militari e politici, tra cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto, trasformandosi in un momento di forte valore simbolico e di grandissima apertura verso la cittadinanza.

La cerimonia

Il momento centrale e più solenne della mattinata è scattato in tarda mattinata. Davanti alle massime autorità schierate, è stata conferita la Bandiera di Combattimento alla nuova fregata Spartaco Schergat. La consegna del vessillo, simbolo supremo dell’identità, dell’onore e delle tradizioni della Forza Armata, ha sancito ufficialmente l’ingresso operativo dell’unità navale nella flotta, tra la commozione dei familiari e il saluto militare dell’equipaggio schierato sul ponte. La solennità dell’evento è stata suggellata inoltre dalla consegna delle Medaglie d’Oro al valore, un alto tributo d’onore riservato al personale che si è distinto per eccezionali meriti, coraggio e dedizione assoluta al servizio del Paese.

Gli occhi al cielo per il Tricolore

A rendere ancora più spettacolare la mattinata è stato il lancio di un gruppo di paracadutisti, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso e gli occhi rivolti al cielo. Gli atleti militari si sono esibiti in una serie di precise coreografie aeree in caduta libera, aprendo poi i fumi colorati che hanno tinto l’azzurro sopra il porto di Palermo con uno spettacolare e suggestivo Tricolore. Un momento di grande impatto visivo, salutato dagli applausi scroscianti della folla presente sulla banchina.

Schifani: “Sicurezza e valore strategico”

A sottolineare il legame profondo tra l’Isola e la Forza Armata è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha voluto rivolgere il proprio plauso al personale in servizio: “In occasione della Festa della Marina Militare rivolgo il più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini che, con competenza, coraggio e spirito di servizio, operano ogni giorno sui mari a tutela della sicurezza del Paese e degli interessi nazionali”.

Il governatore ha poi rimarcato la centralità del territorio in questo scacchiere, aggiungendo che “la Sicilia, al centro del Mediterraneo, conosce bene il valore strategico del mare e il ruolo fondamentale svolto dalla Marina nel garantire stabilità, soccorso, controllo degli spazi marittimi e protezione delle nostre comunità. A tutto il personale va la gratitudine dei siciliani per l’impegno silenzioso e costante con cui onora la propria missione al servizio dell’Italia”.

Lagalla: “Rinnovato un legame di valori condivisi”

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha evidenziato l’orgoglio della città nell’ospitare l’evento: “Oggi Palermo ha l’onore di ospitare la Giornata della Marina Militare, una ricorrenza che rende omaggio alle donne e agli uomini che ogni giorno servono il nostro Paese con dedizione, competenza e spirito di sacrificio. La Marina Militare rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza, pace e tutela degli interessi nazionali, operando con professionalità nei mari del mondo e svolgendo un ruolo essenziale anche nelle attività di soccorso, protezione e cooperazione internazionale”.

Il primo cittadino ha poi espresso la riconoscenza della comunità locale: “Per Palermo, città profondamente legata al mare e alla sua storia marittima, accogliere questa celebrazione significa rinnovare un legame fatto di valori condivisi, senso delle istituzioni e servizio alla collettività. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo gratitudine e riconoscenza alla Marina Militare per il suo costante impegno al servizio della Repubblica e per l’alto esempio di disciplina, umanità e professionalità che offre alle nuove generazioni. La presenza oggi nel porto di Palermo testimonia inoltre il ruolo strategico della nostra città nel Mediterraneo, luogo di incontro, dialogo e cooperazione tra i popoli. Ai marinai italiani rivolgo il più sincero ringraziamento e l’augurio di continuare a svolgere la propria missione con lo stesso prestigio e la stessa autorevolezza che ne fanno motivo di orgoglio per tutta la nazione”.

Mulè: “Presidio saldo di affidabilità”

All’evento di Palermo ha preso parte, in rappresentanza dell’assemblea di Montecitorio, anche il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, che ha espresso l’orgoglio delle istituzioni nazionali: “Nella giornata della celebrazione a Palermo della festa della Marina Militare, l’Italia ringrazia donne e uomini che in ogni mare difendono i valori costituzionali di pace e sicurezza. Professionalità e passione guidano la nostra Marina, ammirata e invidiata in tutto il mondo per capacità e professionalità”. Mulè ha poi concluso evidenziando la delicatezza del contesto internazionale attuale: “Per l’Italia si tratta di un presidio saldo e certo di affidabilità in una fase di instabilità nella quale possiamo dirci fieri di poter contare sulla straordinaria efficienza della nostra Marina Militare”.

Grande affluenza al “Villaggio Marina” e visite a bordo

Accanto ai momenti formali, la città ha risposto con entusiasmo all’allestimento del “Villaggio Marina”, posizionato presso il molo trapezoidale. L’area è rimasta affollata per tutta la giornata da famiglie, cittadini e visitatori attirati dalla cultura del mare, che hanno preso d’assalto gli stand espositivi e i simulatori di navigazione.

Grandissimo richiamo hanno avuto anche le visite a bordo delle unità navali ormeggiate: lunghe code di cittadini hanno approfittato dell’occasione per salire a bordo e osservare da vicino la vita quotidiana degli equipaggi, chiudendo tra gli applausi una giornata di festa che ha unito la cittadinanza e i marinai italiani.