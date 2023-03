Palermo, in partenza al porto con dei telefonini rubati: denunciato

L'operazione della polizia marittima in servizio allo scalo del capoluogo

PALERMO – Gli agenti della polizia di stato in servizio al porto di Palermo hanno denunciato un marocchino perché trovato in possesso di diversi smartphone che erano stati rubati nel capoluogo. L’uomo si sarebbe imbarcato nella nave diretta a Genova e poi dal capoluogo ligure a Tangeri in Marocco.

Nella vettura dove c’erano tantissimi oggetti erano nascosti 7 cellulari in un sacchetto di plastica sotto il sedile. Sono stati rintracciati i proprietari e restituiti gli smartphone. Il marocchino è stato denunciato per ricettazione.