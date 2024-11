Palermo, inaugurato campo sportivo all’istituto Colozza Bonfiglio

Una nuova struttura che permetterà di svolgere più sport e una pista di atletica

PALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, questa mattina, nel quartiere Zisa, hanno inaugurato il campo sportivo all’aperto della scuola Colozza di via Imera, afferente all’Ic Colozza Bonfiglio.

Il plesso ospita all’incirca quattrocento alunni e alunne di scuola dell’infanzia e di scuola primaria e, da oggi, potrà contare su una nuova struttura dedicata all’attività motoria, composta da un campo polivalente di pallacanestro e pallavolo e da una pista di atletica.

I lavori, che hanno previsto anche la realizzazione di un impianto di illuminazione esterno e la sistemazione di tutta l’area circostante, sono stati realizzati in 150 giorni e finanziati con fondi europei – FESR per un importo complessivo di 330mila euro.

L’impresa che ha realizzato i lavori è stata la Rti ICPA S.R.L – COGECA S.R.L di Favara.

Lagalla: “Puntato sulla riqualificazione degli spazi scolastici”

“Come Amministrazione abbiamo puntato molto, e lo sta facendo con cura l’Assessorato all’Istruzione, sulla riqualificazione degli spazi scolastici, sia quelli didattici, sia quelli sportivi e di intrattenimento, oltre che sugli impianti tecnici. Si susseguono lavori su tutto il territorio cittadino e con il completamento di questi si acquisisce la soddisfazione di potere dare collocazione migliore ai nostri ragazzi e ai nostri bambini”, ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Il momento educativo è fondamentale e la capacità di accoglienza e la qualità ricettiva delle scuole diventa altrettanto importante nel complesso del processo educativo dei giovani”.

Tamajo: “Una nuova bellissima palestra”

“Questa mattina abbiamo tagliato il nastro di una bellissima palestra nel cortile interno della scuola Colozza, dotando l’area dell’impianto di illuminazione che consentirà, soprattutto nei mesi invernali, di tenerla aperta e attiva anche nelle ore pomeridiane e serali”, lo dichiara Aristide Tamajo a margine dell’inaugurazione.

“Questo è il quarto campo sportivo che inauguriamo in pochi mesi, dopo quello dell’Ic Giuliana Saladino al Cep e dei due impianti, uno al coperto e uno all’aperto, nel plesso Di Vittorio del quartiere Sperone. A breve saremo felici di restituire una palestra messa a nuovo anche agli alunni e alle alunne della scuola Paulsen. Per noi lo sport continua a essere al primo posto come deterrente contro la dispersione scolastica”.